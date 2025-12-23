SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätte eine Investition in Holcim von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Holcim-Investment gewesen.

Am 23.12.2022 wurde das Holcim-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Holcim-Anteile an diesem Tag bei 24,48 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 408,560 Holcim-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31 524,49 CHF, da sich der Wert eines Holcim-Papiers am 22.12.2025 auf 77,16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 215,24 Prozent vermehrt.

Holcim wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,48 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at