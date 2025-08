Aktien Schweiz schwächer - Trumps Zolldrohung belastet Pharmasektor

DOW JONES--Der Zollstreit zwischen den USA und der Schweiz hat den schweizerischen Aktienmarkt am Mittwoch belastet. Die USA hatten am vergangenen Freitag einen unerwartet hohen Importzoll von 39 Prozent auf Schweizer Produkte festgesetzt, nachdem sich beide Seiten nicht auf ein Handelsabkommen hatten einigen können. Zur Wochenmitte verbuchte vor allem der Pharmasektor kräftige Abgaben, nachdem US-Präsident Donald Trump nun Zölle von mittelfristig bis zu 250 Prozent auf pharmazeutische Produkte angedroht hatte. Diese würden besonders die Schweiz hart treffen. Trump fordert von der Pharmaindustrie schon länger, die Medikamentenpreise in den USA zu senken.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 11.755 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schloss die Swisscom-Aktie. Umgesetzt wurden 21,35 (zuvor: 19,61) Millionen Aktien. Angeführt wurden die Verlierer von Alcon (-3,5%) und den beiden Pharmaschwergewichten Novartis (-3,3%) und Roche (-2,7%). Lonza verbilligten sich um 2,2 Prozent.

Mit Nestle (-0,9%) stand ein weiteres Schwergewicht auf der Verkaufsliste.

Auf der Gewinnerseite stachen Holcim mit einem Plus von 3,1 Prozent hervor. Die Titel profitierten von einem positiven Analystenkommentar. Jefferies traut dem Unternehmen zu, mit dem diesjährigen EBIT das obere Ende des Prognosekorridors zu erreichen. Die Analysten empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf bei einem höheren Kursziel.

Daneben griffen Anleger auch zu Finanzwerten, die von leicht steigenden Marktzinsen profitierten. Die Aktien der Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich gewannen bis zu 2,4 Prozent. UBS verbesserten sich um 1,8 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2025 11:39 ET (15:39 GMT)