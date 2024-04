Aktien Schweiz starten etwas fester in die Woche

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit leichten Aufschlägen beendet. Die Akteure reagierten erleichtert darauf, dass es am Wochenende zu keinen neuen Eskalationen im Nahen Osten gekommen sei, sagte Thomas Altmann von QC Partners und weiter: "Das sehen wir auch am Rückgang des Goldpreises sowie an den steigenden Zinsen für US-Staatsanleihen". Zudem kamen die Ölpreise weiter zurück. In den Blick rückt nun zunehmend die Berichtssaison.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.328 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Logitech. Umgesetzt wurden 24,59 (zuvor: 27,81) Millionen Aktien.

Gut gefragt waren bei den Schwergewichten die Pharmariesen. Die Titel von Roche legten um 1,7 Prozent zu. Der Konzern wird am Mittwoch Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Novartis stiegen um 2,1 Prozent. Nestle zeigten sich 1,5 Prozent niedriger. Allerdings ist das Minus nur optisch, da die Aktie Ex-Dividende gehandelt wurde. An die Aktionäre wurden 3 Franken je Aktien ausgeschüttet.

Mit deutlicheren Aufschlägen gingen auch Kühne & Nagel (+2,3%) und Sonova (+2,1%) aus dem Handel. Verkauft wurden indessen UBS (-1,2%) und ABB (-1,3%).

Im breiteren Markt trieb die Zulassung des Biosimilars Pyzchiva durch die EU-Kommission die Aktie von Sandoz um 5,1 Prozent nach oben. Das Medikament wird zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten eingesetzt. Beobachter rechnen mit der Markteinführung im zweiten Halbjahr. Die UBS hat die Aktie zum Kauf empfohlen.

Aryzta gewannen nach Vorlage von Umsatzzahlen für das erste Quartal 0,6 Prozent. Das organische Wachstum des Backwarenkonzerns lag im Rahmen der Markterwartungen. Der Ausblick für 2024 wurde bestätigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2024 11:44 ET (15:44 GMT)