Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Infineon-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 43,50 auf 40,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chiphersteller habe sein Umsatzjahresziel etwas gekappt, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn die Sicht nach vorn immer noch schlecht sei, sehe Infineon nun den Tiefpunkt seines aktuellen Abschwungs erreicht und habe für das nächste Jahresviertel Wachstum im Quartalsvergleich in Aussicht gestellt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:36 Uhr 1,2 Prozent auf 29,58 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 36,92 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 816 071 Infineon-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 20,9 Prozent abwärts. Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 04:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



