OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
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24.03.2026 14:20:13
Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge
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OC Oerlikon
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Insgesamt nahmen 300 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung (GV) 2026 von Oerlikon im ENTRA, Rapperswil-Jona (Schweiz), teil, und es waren 64.86% des gesamten Aktienkapitals vertreten.
Alle zur Abstimmung unterbreiteten Anträge des Verwaltungsrats wurden genehmigt, inklusive des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für dessen Amtsperiode (GV 2026 bis GV 2027), des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Konzernleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027, der rückwirkenden variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025, der Höhe des Management Retention Plan der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 sowie einer Dividendenausschüttung von CHF 0.85 pro Aktie.
Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats und des Human Resources Committee wurden gewählt. Dem Verwaltungsrat gehören somit an: Prof. Dr. Michael Süss als Executive Chairman, Inka Koljonen als Vizepräsidentin, Eveline Steinberger als Lead Independent Director und Stefan Brupbacher, Paul Adams, Jürg Fedier, Alexey V. Moskov und Marco Musetti als Verwaltungsratsmitglieder. Die Amtszeit beträgt für alle gewählten Verwaltungsratsmitglieder ein Jahr.
Nach dieser Wahl besteht der Verwaltungsrat von Oerlikon mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern, und seine Ausschüsse werden sich wie folgt zusammensetzen:
Paul Adams, Inka Koljonen, Alexey V. Moskov und Eveline Steinberger fungieren als Mitglieder des Human Resources Committee. Paul Adams, Jürg Fedier, Inka Koljonen und Marco Musetti werden Mitglieder des Audit & Finance Committee (AFC), und Paul Adams, Stefan Brupbacher und Eveline Steinberger gehören dem Governance Committee an.
Alle Abstimmungsergebnisse der Oerlikon Generalversammlung 2026 finden Sie unter https://www.oerlikon.com/de/ueber-uns/generalversammlung/
Weitere Informationen sowie Kurzbiografien der Verwaltungsratsmitglieder können unter www.oerlikon.com abgerufen werden.
Über Oerlikon
Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend im Bereich der Oberflächentechnologien und Advanced Materials. Mit einem einzigartigen Portfolio, das Oberflächentechnologie, Hochleistungswerkstoffe, Beschichtungsanlagen und Komponenten umfasst, verbessern wir Produkte hinsichtlich Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl von Branchen, von der Luft- und Raumfahrt, über Automobilbau, Energiewirtschaft und Medizintechnik bis hin zu Luxusgütern, Halbleitern und Werkzeugen. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 9 300 Mitarbeitenden tätig und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 24. März 2026, die Sie unter www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.
Disclaimer
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OC Oerlikon
|Churerstrasse 120
|CH - 8808 Pfäffikon SZ
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 360 96 96
|Fax:
|+41 58 360 91 96
|E-Mail:
|info@oerlikon.com
|Internet:
|www.oerlikon.com
|ISIN:
|CH0000816824
|Valorennummer:
|863037
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2296930
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2296930 24.03.2026 CET/CEST
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