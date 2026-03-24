OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

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24.03.2026 14:20:13

Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge

OC Oerlikon / Schlagwort(e): Generalversammlung
Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge

24.03.2026 / 14:20 CET/CEST

Generalversammlung 2026

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz, 24 März 2026
  • Dividendenausschüttung von CHF 0.85 je Aktie genehmigt
  • Prof. Dr. Michael Süss als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt
  • Alle Verwaltungsratsmitglieder, die sich zur Wiederwahl stellten, wurden gewählt
  • Alle Mitglieder des Human Resources Committee, die sich zur Wiederwahl gestellt haben, wurden gewählt
  • Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 wurde genehmigt
<div> <!-- sh_cad_3 --><p><span><span>Insgesamt nahmen 300 Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung (GV) 2026 von Oerlikon im ENTRA, Rapperswil-Jona (Schweiz), teil, und es waren </span></span><span lang="DE">64.86</span><span><span>% des gesamten Aktienkapitals vertreten.</span></span> <div class="ad-wrapper-aut-sidebar"> <div id="adnz_m_rectangle_2"></div> </div> </p> <p><span><span>Alle zur Abstimmung unterbreiteten Anträge des Verwaltungsrats wurden genehmigt, inklusive des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats für dessen Amtsperiode (GV 2026 bis GV 2027), des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Konzernleitung für den Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027, der rückwirkenden variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025, der Höhe des Management Retention Plan der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 sowie einer Dividendenausschüttung von CHF 0.85 pro Aktie.</span></span><!-- sh_cad_5 --></p> <p><span><span>Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats und des Human Resources Committee wurden gewählt. Dem Verwaltungsrat gehören somit an: Prof. Dr. Michael Süss als Executive Chairman, Inka Koljonen als Vizepräsidentin, Eveline Steinberger als Lead Independent Director und Stefan Brupbacher, Paul Adams, Jürg Fedier, Alexey V. Moskov und Marco Musetti als Verwaltungsratsmitglieder. Die Amtszeit beträgt für alle gewählten Verwaltungsratsmitglieder ein Jahr.</span></span><!-- sh_cad_6 --></p> <p><span><span>Nach dieser Wahl besteht der Verwaltungsrat von Oerlikon mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern, und seine Ausschüsse werden sich wie folgt zusammensetzen:</span></span><!-- sh_cad_7 --></p> <p><span><span>Paul Adams, Inka Koljonen, Alexey V. Moskov und Eveline Steinberger fungieren als Mitglieder des Human Resources Committee. Paul Adams, Jürg Fedier, Inka Koljonen und Marco Musetti werden Mitglieder des Audit & Finance Committee (AFC), und Paul Adams, Stefan Brupbacher und Eveline Steinberger gehören dem Governance Committee an.</span></span><!-- sh_cad_8 --></p> <p><span><span>Alle Abstimmungsergebnisse der Oerlikon Generalversammlung 2026 finden Sie unter <a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=643129fcc1cf30370ae40b4a2d2e0b74&application_id=2296930&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;"><span><u>https://www.oerlikon.com/de/ueber-uns/generalversammlung/</u></span></a></span></span><!-- sh_cad_9 --></p> <p><span><span>Weitere Informationen sowie Kurzbiografien der Verwaltungsratsmitglieder können unter <a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=655e329c11fe81518f62f40b7d4c9a41&application_id=2296930&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;"><span><u>www.oerlikon.com</u></span></a> abgerufen werden.</span></span><!-- sh_cad_10 --></p> <p> </p> <p><span><span><strong>Über Oerlikon </strong></span></span></p> <p><span><span>Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend im Bereich der Oberflächentechnologien und Advanced Materials. Mit einem einzigartigen Portfolio, das Oberflächentechnologie, Hochleistungswerkstoffe, Beschichtungsanlagen und Komponenten umfasst, verbessern wir Produkte hinsichtlich Leistung, Effizienz und <!--#BNL#topicId#322-->Nachhaltigkeit<!--#ENL-->. Oerlikon bedient eine Vielzahl von Branchen, von der Luft- und Raumfahrt, über Automobilbau, Energiewirtschaft und Medizintechnik bis hin zu Luxusgütern, Halbleitern und Werkzeugen. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 9 300 Mitarbeitenden tätig und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.</span></span><!-- sh_cad_11 --></p> </div> </div><div markup="contact"><p><span><span><span><strong style="text-decoration: none;">Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:</strong></span></span></span><!-- sh_cad_12 --></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td style="vertical-align: top; width: 45%;"><span><span><span><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;"><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;">Sandra Wiesner<br/> Corporate Communications</span></span></span></span><br/><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;"><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;">Tel: +41 58 360 96 29</span></span></span></span></span><br/><a href="mailto:sandra.wiesner@oerlikon.com" style="text-decoration: underline;">sandra.wiesner@oerlikon.com</a><br/><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=655e329c11fe81518f62f40b7d4c9a41&application_id=2296930&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;">www.oerlikon.com</a></span></span></td> <td style="vertical-align: top;"><span><span><span><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;"><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;">Aymeric Jamin<br/> Investor Relations</span></span></span></span><br/><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;"><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;">Tel: +41 58 360 98 59</span></span></span></span></span><br/><a href="mailto:aymeric.jamin@oerlikon.com" style="text-decoration: underline;"><u>aymeric.jamin<span><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;"><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;"><span><span>@oerlikon.com</span></span></span></span></span></span></span></u></a><br/><u><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;"><span style="font-style: inherit;"><span style="font-weight: inherit;"><span><span><a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=655e329c11fe81518f62f40b7d4c9a41&application_id=2296930&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" style="text-decoration: underline;"><span>www.oerlikon.com</span></a></span></span></span></span></span></span></u></span></span></td> </tr></tbody></table></div><div markup="disclaimer"><h3><span><span><span><span style="font-weight: normal;"><b><span lang="DE">Hinweis: </span></b><span lang="DE">Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung von <a href="/aktien/oc_oerlikon-aktie">OC Oerlikon</a> Corporation AG, Pfäffikon, vom 24. März 2026, die Sie unter www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.</span></span></span></span></span></h3> <!-- sh_cad_13 --><p><span><span><span><span lang="DE"><strong>Disclaimer</strong><br/> OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (nachfolgend zusammen mit den Gruppengesellschaften als „Oerlikon“ bezeichnet), hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass ausschliesslich aktuelle und sachlich zutreffende Informationen in dieses Dokument Eingang finden. Es gilt gleichwohl festzuhalten und klarzustellen, dass Oerlikon hiermit keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, betreffend Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen in irgendeiner Art und Weise übernimmt. Weder Oerlikon noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden sowie externen Berater oder andere Personen, die mit Oerlikon verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu Oerlikon stehen, haften für Schäden oder Verluste irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung des vorliegenden Dokuments ergeben.</span></span><br/><br/> Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) beruht auf Einschätzungen, Annahmen und anderen Informationen, wie sie momentan dem Management von Oerlikon zur Verfügung stehen. In diesem Dokument finden sich Aussagen, die sich auf die zukünftige betriebliche und finanzielle Entwicklung von Oerlikon oder auf zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit Oerlikon beziehen. Solche Aussagen sind allenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten und unterliegen gewisse(n) Risiken, Unsicherheits- und andere(n) Faktoren, welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar sind und/oder auf welche Oerlikon keinen Einfluss hat. Diese Risiken, Unsicherheits- und anderen Faktoren können dazu beitragen, dass sich die (insbesondere betrieblichen und finanziellen) Ergebnisse von Oerlikon substanziell von den Ergebnissen unterscheiden können, die allenfalls aufgrund der in den zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Aussagen in Aussicht gestellt wurden oder erwartet werden konnten. Oerlikon leistet keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die zukunftsgerichteten Aussagen auch eintreffen werden. Oerlikon ist nicht verpflichtet und übernimmt keinerlei Haftung dafür, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder auf irgendeine andere Art und Weise einer Überprüfung zu unterziehen, um diese an neuere Erkenntnisse, künftige Ereignisse oder sonstige Entwicklungen in irgendeiner Art anzupassen. </span><br/><br/><span>Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Tätigung einer anderen Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon dar, noch darf es als Werbung für Kauf, Verkauf oder eine andere Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon verstanden werden. Investoren sind vollumfänglich und ausschliesslich selbst verantwortlich für die von ihnen getroffenen Investitionsentscheidungen.</span></span><!-- sh_cad_14 --></p> </div></div> <br/><hr/><p> Ende der Medienmitteilungen<br/> Originalinhalt anzeigen: <a href="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=165798b422a72c77c2f7d3e8fa696f4c&application_id=2296930&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a&application_name=news" target="_blank">EQS News</a> <!-- sh_cad_15 --></p> <hr/></td> </tr></table><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Sprache:</td> <td align="left" valign="top">Deutsch</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Unternehmen:</td> <td align="left" valign="top">OC Oerlikon</td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">Churerstrasse 120</td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">CH - 8808 Pfäffikon SZ</td> </tr><tr><td align="left" valign="top"/> <td align="left" valign="top">Schweiz</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Telefon:</td> <td align="left" valign="top">+41 58 360 96 96</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Fax:</td> <td align="left" valign="top">+41 58 360 91 96</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">E-Mail:</td> <td align="left" valign="top">info@oerlikon.com</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Internet:</td> <td align="left" valign="top">www.oerlikon.com</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">ISIN:</td> <td align="left" valign="top">CH0000816824</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">Valorennummer: </td> <td align="left" valign="top">863037</td> </tr><tr><td align="left" valign="top">Börsen:</td> <td align="left" valign="top">Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; SIX Swiss Exchange</td> </tr><tr><td align="left" valign="top" nowrap="nowrap">EQS News ID:</td> <td align="left" valign="top">2296930</td> </tr></table><br/><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" colspan="2"/> </tr></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td align="left" valign="top" colspan="2"> </td> </tr><tr><td align="left" valign="top">Ende der Mitteilung</td> <td align="left" valign="top">EQS News-Service</td> </tr></table><table border="0" width="600" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td> <hr/></td> </tr></table><!-- sh_cad_16 --><p> 2296930  24.03.2026 CET/CEST </p> <img src="https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2296930&application_name=news&site_id=finanzen_net~~~8d7ed4e1-85a7-4f44-b2b8-12469c02be5a" alt="" width="0" height="0" border="0"/> </div> <div class="col-md-12 col-xs-12 blue-link"> <div> <a href="https://ratgeber.finanzen.at/wertpapiere" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="float: left; padding-right: 26px;"> <img src="https://images.finanzen.at/images/unsortiert/wertpapierdepot-absichern-aktienchart-boerse-750493204-260.jpg"> </a> <div class="clear"></div> <strong> <a class="news_title" href="https://ratgeber.finanzen.at/wertpapiere" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Der finanzen.at Ratgeber für Aktien! </a> <br> </strong> <span> Wenn Sie mehr über das Thema <a href="https://ratgeber.finanzen.at/wertpapiere">Aktien</a> erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu! <br> </span> <a href="https://ratgeber.finanzen.at/wertpapiere" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="float-right"> Jetzt informieren! </a> </div> </div> </div> <script> if (!$(".entry-content img").hasClass("img-responsive")) { $(".entry-content img").addClass("img-responsive"); } </script> <script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline": "Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge", "datePublished": "2026-03-24T13:20:13.0000000Z", "mainEntityOfPage": "https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/aktionare-genehmigen-samtliche-antrage-1035958255", "author": { "@type": "Organization", "name": "EQS Group" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "EQS Group", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://styles.finanzen.at/cache/css/dist/images/logo-finanzen-ch.svg", "width": "3.125rem", "height": "23.75rem" } } } </script> <div class="spacer-10"></div> <div class="spacer-10"></div> <div id="fin-mgid-1904702"></div> <script> var winW = window.innerWidth || window.document.documentElement.clientWidth || window.document.body.clientWidth; var winVp = ((window.screen && screen.availWidth && (screen.availWidth < 992)) || winW < 992) ? 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<span class="icon-set-arrow icon-down-blue"></span> </li> <li class=" last" id="helpNews"> <a data-toggle="pill"><span><div class="image_icon_questionmark"></div></span></a> <span class="icon-set-arrow icon-down-blue"></span> </li> </ul> <div id="detail-news-table" class="table-responsive"> <div class="table-responsive"> <table class="table table-small no-margin-bottom table-hover"> <colgroup> <col class="date_time" /> <col class="external_news_indicator" /> <col class="last" /> </colgroup> <tr> <td > 24.03.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td > </td> <td > <a class="wrap-text" href="/nachrichten/aktien/shareholders-approved-all-resolutions-1035958249" title="Shareholders approved all resolutions">Shareholders approved all resolutions</a> <span class="news_source">(EQS Group)</span> </td> </tr> <tr> <td > 24.03.26<div class="news_reads" title="noch selten gelesen"><div class="percent_20"></div></div> </td> <td > </td> <td 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