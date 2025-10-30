Microsoft Aktie
|451,75EUR
|-6,60EUR
|-1,44%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Rishi Jaluria am Donnerstagabend. Verantwortlich dafür seien das starke währungsbereinigte Wachstum der Cloud-Sparte Azure sowie die Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 541,55
|
Abst. Kursziel*:
18,18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 541,55
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,18%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
29.10.25
|Microsoft steigert Umsatz und Gewinn erneut kräftig - Aktie fällt dennoch (dpa-AFX)
|
29.10.25
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
29.10.25