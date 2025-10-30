Microsoft Aktie

30.10.2025 06:15:21

Microsoft Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Rishi Jaluria am Donnerstagabend. Verantwortlich dafür seien das starke währungsbereinigte Wachstum der Cloud-Sparte Azure sowie die Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI)./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 541,55 		Abst. Kursziel*:
18,18%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 541,55 		Abst. Kursziel aktuell:
18,18%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

