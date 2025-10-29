Microsoft Aktie
|462,00EUR
|-3,90EUR
|-0,84%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Die überarbeitete Vereinbarung zwischen Microsoft und OpenAI sei einige Wochen früher als erwartet zustande gekommen, schrieb Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei positiv für den Softwarekonzern, ergänzte er./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 650,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 538,39
|
Abst. Kursziel*:
20,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 538,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,64%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
