29.10.2025 15:00:58

Microsoft Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Die überarbeitete Vereinbarung zwischen Microsoft und OpenAI sei einige Wochen früher als erwartet zustande gekommen, schrieb Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei positiv für den Softwarekonzern, ergänzte er./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 650,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 538,39 		Abst. Kursziel*:
20,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 538,79 		Abst. Kursziel aktuell:
20,64%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

