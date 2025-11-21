Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
21.11.2025 20:26:02
Amazon Cuts Thousands Of Engineers As It Rolls Out AI Tools To Replace Them
This article Amazon Cuts Thousands Of Engineers As It Rolls Out AI Tools To Replace Them originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
16:02
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
20.11.25