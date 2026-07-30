Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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30.07.2026 12:00:03
Amazon finds cases of AI causing runaway spending on tech projects
E-commerce giant’s staff said the new technology had caused budget overruns that sometimes took months to detectWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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