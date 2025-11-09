Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
09.11.2025 12:43:14
Amazon to cut 14,000 corporate jobs amid AI investment
Amazon hired as its delivery demand peaked during the COVID pandemic, meaning analysts anticipated layoffs. The company is also in the process of boosting its AI spending with a view to streamlining.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
|
11:26
|ROUNDUP: Bürger in Bad Urach kippen Amazon-Pläne für Verteilzentrum (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
05.11.25
|So steht es um die Amazon-Aktie nach Rekordkurs: Starke Quartalsergebnisse und Milliarden-Deal mit OpenAI im Fokus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Slide into the Amazon Holiday Giftorium and Experience the Joy of Gifting (EQS Group)
|
04.11.25
|Amazon-Aktie fällt nach Milliarden-Deal mit OpenAI - Experten sehen Luft nach oben (finanzen.at)
|
04.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
