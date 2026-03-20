Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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20.03.2026 16:32:00
Amazon Wants to Make a Phone Again? Its First One Was a Fast Fail
It's been more than 10 years since Amazon stopped selling the Fire Phone. Now it's planning a comeback.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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