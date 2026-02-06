NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die vom Handelsriesen vorgestellten Quartalsergebnisse seien solide, doch das vieldiskutierte Thema sei eine höher als erwartete Investitionsprognose für 2026, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Amazon stelle die Geduld der Anleger ganz klar auf die Probe, denn das Unternehmen sei der am meisten unterschätzte Technologieriese. Er sei fest davon überzeugt, dass sich der Konzern langfristig durchsetzen und eine Führungsrolle im Bereich KI einnehmen werde./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.