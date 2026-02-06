Amazon Aktie

174,74EUR -14,56EUR -7,69%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 17:07:33

Amazon Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die vom Handelsriesen vorgestellten Quartalsergebnisse seien solide, doch das vieldiskutierte Thema sei eine höher als erwartete Investitionsprognose für 2026, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Amazon stelle die Geduld der Anleger ganz klar auf die Probe, denn das Unternehmen sei der am meisten unterschätzte Technologieriese. Er sei fest davon überzeugt, dass sich der Konzern langfristig durchsetzen und eine Führungsrolle im Bereich KI einnehmen werde./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Outperform
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 206,06 		Abst. Kursziel*:
45,59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 205,80 		Abst. Kursziel aktuell:
45,77%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten