WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 311 auf 301 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ähnlich wie andere große Internetkonzerne habe der Handelsriese eine Investitionsprognose für 2026 abgegeben, die deutlich über den Erwartungen liege, hob Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. Dies zehre vorerst am Free Cashflow, für den er seine Erwartungen kürzte. Er schätzt aber, dass die Wachstumsrate der Cloud-Sparte AWS in diesem Jahr auf 38 Prozent steigen sollte. Dieses Wachstum wäre dann doppelt so hoch wie 2025, rechnete der Experte vor./rob/tih/he

Zusammenfassung: Amazon Buy
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 301,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 206,06 		Abst. Kursziel*:
46,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 205,80 		Abst. Kursziel aktuell:
46,26%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

