Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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21.03.2026 01:22:45

Amazon-backed nuclear reactor group X-energy files for IPO

Start-up aims to capitalise on rising interest in atomic power due to growing power demand from AIWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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