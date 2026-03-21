Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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21.03.2026 01:22:45
Amazon-backed nuclear reactor group X-energy files for IPO
Start-up aims to capitalise on rising interest in atomic power due to growing power demand from AIWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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