Amazon Aktie

174,74EUR -14,56EUR -7,69%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

06.02.2026 17:25:08

Amazon Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Handels- und Cloudkonzern stecke im selben Dilemma wie andere Internetriesen, schrieb Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investorengemeinschaft sei derzeit nicht dazu bereit, Unternehmen zu unterstützen, die hinter dem Ausbau der KI stünden. Dies könnte sich aber ändern. Amazon habe seine Fähigkeiten vielleicht schon ausgebaut, wenn andere Wirtschaftszweige ihre Ausgaben für KI-Anwendungen erhöhten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 03:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 205,28 		Abst. Kursziel*:
46,14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 205,80 		Abst. Kursziel aktuell:
45,77%
Analyst Name::
Ross Sandler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

