Amazon Aktie

173,58EUR -15,72EUR -8,30%
Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

06.02.2026 13:21:39

Amazon Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 305 auf 265 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth sprach anlässlich der geplanten Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar in diesem Jahr von einer "Capexapalooza", also etwa einer Investitionssause. Gemeinsam mit Alphabet und Meta gebe es nun einen "Hattrick" der Internetriesen mit massiv aufgestockten Investitionen, wobei die Zahl 200 Milliarden nochmals einen gewissen Schock hervorrufe. Amazon sei wie in der Vergangenheit bereit, kurzfristig Gewinne zugunsten langfristiger Perspektiven zu opfern. Verglichen mit den jüngsten Investitionen hätten Alphabet und Meta aber noch kräftiger aufs Gaspedal getreten. /rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 222,69 		Abst. Kursziel*:
19,00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 205,29 		Abst. Kursziel aktuell:
29,09%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

