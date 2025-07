AMD-Aktie im Aufwind: Piper Sandler prognostiziert GPU-Erholung nach Volatilität

• AMD-Aktie in den vergangenen volatil• Piper Sandler erwartet Erholung im GPU-Geschäft• Mehrheit der Analysten empfiehlt Kauf

AMD-Aktie im Fokus

Die AMD-Aktie zeigte sich in den vergangenen Monaten schwankungsanfällig, da der Konzern im hart umkämpften Markt für KI-Chips versucht, gegen etablierte Wettbewerber Marktanteile zu erobern. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie von Advanced Micro Devices an der US-Techbörse NASDAQ rund 17 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn zeigen sich die Anteilsscheine dagegen mit einem Kursplus von rund 13 Prozent. Innerhalb der letzten vier Wochen konnten die Papiere sogar um rund 16 Prozent zulegen und kosteten zuletzt 136,11 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 01.07.2025). Am Mittwoch zeigt sich die AMD-Aktie zeitweise 1,73 Prozent stärker bei 138,46 US-Dollar.

Piper Sandler hebt Kursziel an

Mitte Juni hatte die US-Investmentbank Piper Sandler ihr Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices von 125 auf 140 US-Dollar angehoben und gleichzeitig ihre positive Einschätzung bekräftigt. Besonders optimistisch äußerte sich Piper Sandler laut Investing.com über neue Produkte des Unternehmens. Hervorgehoben wurde dabei das Helios-Rack, das als "entscheidend für das Wachstum von AMD Instinct" im Bereich der Grafikprozessoren beschrieben wird. Die Analysten erwarten, dass sich das GPU-Geschäft von AMD im vierten Quartal 2025 erholen dürfte, nachdem zuvor hohe Kosten im Zusammenhang mit dem China-Geschäft belastet hatten. Die Einschätzungen basieren auf Gesprächen, die AMD im Rahmen eines Updates vor Quartalsende mit Investoren geführt hat. Darüber hinaus deute das Kundensegment - der größte Geschäftsbereich des Unternehmens - laut Bericht der Analysten erste Anzeichen einer steigenden Nachfrage an. Piper Sandler spricht hier von "einigen Pull-Ins", was auf eine Verbesserung der Nachfrage in diesem Bereich hindeute.

Das erwarten Analysten

Insgesamt zeigen sich Analysten eher zuversichtlich für die Advanced Micro Devices-Aktie. Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 34 Wall-Street-Analysten 12-Monats-Kursziele für Advanced Micro Devices abgegeben. Von ihnen empfehlen 24 die Aktie zum Kauf, während 10 dazu raten, die Anteilsscheine zu halten, Verkaufsempfehlungen gibt es aktuell keine - das bedeutet insgesamt ein "Moderate Buy"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 133,55 US-Dollar, die Höchstprognose bei 200,00 US-Dollar und die Tiefstprognose bei 95,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt damit 1,88 Prozent unterhalb des letzten Schlusskurses von 136,11 US-Dollar (Stand: 01.07.2025).

