Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|
03.02.2026 22:12:26
Amgen Inc. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Amgen Inc. (AMGN) released earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.333 billion, or $2.45 per share. This compares with $627 million, or $1.16 per share, last year.
Excluding items, Amgen Inc. reported adjusted earnings of $2.875 billion or $5.29 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.6% to $9.866 billion from $9.086 billion last year.
Amgen Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.333 Bln. vs. $627 Mln. last year. -EPS: $2.45 vs. $1.16 last year. -Revenue: $9.866 Bln vs. $9.086 Bln last year.
Analysen zu Amgen Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|287,40
|-1,66%
