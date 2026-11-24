Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|
24.11.2026 13:15:56
Analog Devices Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Analog Devices (ADI) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.650 billion, or $3.40 per share. This compares with $787.739 million, or $1.60 per share, last year.
Excluding items, Analog Devices reported adjusted earnings of $4.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 42.2% to $4.373 billion from $3.076 billion last year.
Analog Devices earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.650 Bln. vs. $787.739 Mln. last year. -EPS: $3.40 vs. $1.60 last year. -Revenue: $4.373 Bln vs. $3.076 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.82 To $ 4.02 Next quarter revenue guidance: $ 4.4 B To $ 4.55 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Analog Devices Inc.
Analysen zu Analog Devices Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|297,50
|-14,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: Dow stabil -- ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gibt am Dienstag deutlich ab. Der DAX verliert unterdessen. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.