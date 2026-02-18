Analog Devices Aktie

Analog Devices für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862485 / ISIN: US0326541051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 13:22:29

Analog Devices Reveals Increase In Q1 Profit

(RTTNews) - Analog Devices (ADI) reported earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $830.82 million, or $1.69 per share. This compares with $391.31 million, or $0.78 per share, last year.

Excluding items, Analog Devices reported adjusted earnings of $2.46 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 30.4% to $3.160 billion from $2.423 billion last year.

Analog Devices earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $830.82 Mln. vs. $391.31 Mln. last year. -EPS: $1.69 vs. $0.78 last year. -Revenue: $3.160 Bln vs. $2.423 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.73 To $ 3.03 Next quarter revenue guidance: $ 3.4 B To $ 3.6 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Analog Devices Inc.

mehr Nachrichten