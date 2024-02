ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Generali auf 'Buy' - Ziel 24,40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali (Assicurazioni Generali) auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,40 Euro belassen. Die starke Kursentwicklung der Aktie des italienischen Versicherers sollte sich fortsetzen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Barmittelzufluss wachse beachtlich und die Aktie sei attraktiv für Investoren, die auf Nachhaltigkeitskriterien achteten./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

