Assicurazioni Generali Aktie
|33,46EUR
|0,18EUR
|0,54%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Generali von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Schaden/Unfall-Geschäft habe sich deutlich verbessert, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag nach den Halbjahreszahlen des Versicherers. Die Bewertung sei aber ambitioniert./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Verkaufen
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
33,63 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
33,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.mehr Nachrichten
|
07.07.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Generali auf 'Overweight' und Ziel auf 37 Euro (dpa-AFX)
|
22.05.25
|Generali-Aktie dennoch schwächer: Generali verdient mehr im Tagesgeschäft (dpa-AFX)
|
13.03.25
|Generali-Aktie trotzdem schwächer: Starker Verdienst im Tagesgeschäft (dpa-AFX)