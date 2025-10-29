NVIDIA Aktie

29.10.2025 08:49:39

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der KI-Konzern werfe offenbar die Markterwartungen an die Datenzentren-Umsätze gerade komplett über den Haufen, schrieb Analyst Stacy Rasgon nach einer Präsentation des Nvidia-Chefs Jensen Huang. Aus Folien lasse sich schließen, dass der Konzern offenbar für das Geschäftsjahr 2027 mit deutlich mehr als 300 Milliarden Dollar plane. Die Markterwartungen lägen bei lediglich 258 Milliarden Dollar./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:10 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

