NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane bekräftigte am Mittwoch seine insgesamt positive Einschätzung europäischer Stahlaktien. Im Basisszenario gingen die Ökonomen der US-Bank 2026 in der EU von einem konjunkturellen Aufschwung aus, gepaart mit niedrigerer Inflation. Verstärkt werde dies durch den Vorschlag der EU-Kommission, die europäischen Stahlimporte um etwa 40 Prozent zu drosseln. Der Experte rechnet daher mit einer wieder anziehenden Preissetzungsmacht der Stahlproduzenten. Unter diesen bevorzugt er Karbonstahl- gegenüber Edelstahlherstellern./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.