ArcelorMittal Aktie

34,28EUR 0,07EUR 0,20%
ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 07:25:07

ArcelorMittal Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 32,30 auf 35,40 Euro angehoben, die Aktien des Stahlkonzerns nach ihrem guten Lauf aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach plus 52 Prozent im Jahresverlauf mit noch mehr Tempo seit Anfang September sei es Zeit für eine Pause, schrieb Andrew Jones in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liege inzwischen klar über dem historischen Schnitt. Jones befürchtet zudem unter anderem, dass die avisierte EU-Importquote für Stahl noch verwässert werden könnte./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35,40 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33,88 € 		Abst. Kursziel*:
4,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,24%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ArcelorMittalmehr Nachrichten

Analysen zu ArcelorMittalmehr Analysen

07:25 ArcelorMittal Neutral UBS AG
07.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.25 ArcelorMittal Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ArcelorMittal 34,27 0,18% ArcelorMittal

Aktuelle Aktienanalysen

08:47 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:45 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
08:42 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08:35 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
08:19 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
08:01 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 voestalpine Buy UBS AG
07:58 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 ArcelorMittal Neutral UBS AG
07:22 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:38 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
06:20 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:19 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:19 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Dürr Outperform Bernstein Research
14.11.25 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Swiss Re Halten DZ BANK
14.11.25 Daimler Truck Halten DZ BANK
14.11.25 Enel Kaufen DZ BANK
14.11.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
14.11.25 Allianz Kaufen DZ BANK
14.11.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.11.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.11.25 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.11.25 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
14.11.25 Fraport Overweight Barclays Capital
14.11.25 United Utilities Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
14.11.25 Siemens Underweight Barclays Capital
14.11.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
14.11.25 Allianz Neutral UBS AG
14.11.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen