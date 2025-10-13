Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
13.10.2025 10:04:39
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Gerresheimer auf 34 Euro - 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer abermaligen Senkung der Gewinnprognosen durch den Verpackungshersteller von 49 auf 34 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Abgesehen von der Unzuverlässigkeit mit Blick auf die Unternehmensziele steige der Verschuldungsgrad immer weiter an, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und dann könnte der geplante Verkauf des Behälterglasgeschäfts angesichts der schwachen operativen Entwicklung des Bereichs auch noch unter ungünstigen Bedingungen erfolgen./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gerresheimer AGmehr Nachrichten
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Gerresheimer auf 34 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
10:00
|EQS-News: Gerresheimer: FDA erteilt Zulassung für Lasix® ONYU* von SQ Innovation (EQS Group)
|
10:00
|EQS-News: Gerresheimer: FDA grants Approval of SQ Innovation’s Lasix® ONYU* (EQS Group)
|
10.10.25
|Gerresheimer-Aktie tiefer: Verkauf von Moulded-Glass-Geschäft für 2026 angepeilt (Dow Jones)
|
10.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
10.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
10.10.25
|MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gerresheimer von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen
|09:35
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09:35
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09:35
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Gerresheimer Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|08:32
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|29,26
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Entspannung an der Handelsfront: ATX legt zum Wochenstart zu -- DAX auf Erholungskurs -- Trump-Drohung sorgt für kräftige Verluste in Asien
Am heimischen Aktienmarkt sorgen die Entspannungssignale im Zollstreit für Gewinne. Erholungstendenzen sind zum Auftakt auch am deutschen Aktienmarkt zu sehen. In Fernost geht es zum Wochenstart teils deutlich abwärts.