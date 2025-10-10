Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Analystentelefonkonferenz 10.10.2025 11:26:00

Gerresheimer-Aktie tiefer: Verkauf von Moulded-Glass-Geschäft für 2026 angepeilt

Gerresheimer-Aktie tiefer: Verkauf von Moulded-Glass-Geschäft für 2026 angepeilt

Der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts von Gerresheimer soll möglichst im nächsten Jahr über die Bühne gehen, wie Vorstandschef Dietmar Siemssen in der Analystentelefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen sagte.

Gegenwärtig wird es aus dem Konzern herausgelöst. Die Abtrennung werde sich in den Geschäftszahlen für 2025 widerspiegeln, entsprechend der neuen Segmentstruktur, die per Anfang Dezember in Kraft treten soll. Die Vorbereitung des Verkaufsprozesses laufe unter Hochdruck, fügte der im September gestartete neue Finanzchef Wolf Lehmann hinzu.

Die Sparte Moulded Glass" (Formglas) erwirtschaftete 2024 rund 735 Millionen Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 20 Prozent. Anfang August war die Entscheidung gefallen, sie zu verkaufen.

Die Gerresheimer-Aktie notiert am Freitag zeitweise 3,21 Prozent tiefer bei 29,56 Euro.

DJG/rio/ros

(END) Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich wieder: So sehen Analysten die Ermittlungen der BaFin

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AGmehr Nachrichten

Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen

09:23 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
09.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Gerresheimer Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gerresheimer AG 29,44 -4,54% Gerresheimer AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Verhaltener Wochenschluss für ATX und DAX -- Börsen in Fernost gehen mit Abgaben ins Wochenende
Während sich der heimische Leitindex im Verlauf zurückhaltend zeigt, tendiert der DAX am Freitag etwas höher. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen