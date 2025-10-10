Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Analystentelefonkonferenz
|
10.10.2025 11:26:00
Gerresheimer-Aktie tiefer: Verkauf von Moulded-Glass-Geschäft für 2026 angepeilt
Gegenwärtig wird es aus dem Konzern herausgelöst. Die Abtrennung werde sich in den Geschäftszahlen für 2025 widerspiegeln, entsprechend der neuen Segmentstruktur, die per Anfang Dezember in Kraft treten soll. Die Vorbereitung des Verkaufsprozesses laufe unter Hochdruck, fügte der im September gestartete neue Finanzchef Wolf Lehmann hinzu.
Die Sparte Moulded Glass" (Formglas) erwirtschaftete 2024 rund 735 Millionen Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 20 Prozent. Anfang August war die Entscheidung gefallen, sie zu verkaufen.
Die Gerresheimer-Aktie notiert am Freitag zeitweise 3,21 Prozent tiefer bei 29,56 Euro.
DJG/rio/ros
(END) Dow Jones Newswires
Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|29,44
|-4,54%
