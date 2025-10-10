Gerresheimer Aktie

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

Profitable Gerresheimer-Anlage? 10.10.2025 10:04:03

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gerresheimer von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Gerresheimer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Gerresheimer-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80,65 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Gerresheimer-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,399 Gerresheimer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2025 gerechnet (30,54 EUR), wäre die Investition nun 378,67 EUR wert. Mit einer Performance von -62,13 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd. Euro. Gerresheimer-Anteile wurde am 11.06.2007 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Gerresheimer-Papiers belief sich damals auf 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

09.10.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
09.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Gerresheimer Buy UBS AG
25.09.25 Gerresheimer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
