ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Orsted auf 'Hold' und Ziel auf 340 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Orsted von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 500 auf 340 dänischen Kronen gesenkt. Der teilweise Ausstieg aus dem US-Windgeschäft auf See habe das Risiko im schwierigsten Part des Portfolios der Dänen zwar reduziert, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kosten rissen aber eine Lücke in die Bilanz. Portfoliomaßnahmen könnten sie stopfen, aber es gebe natürlich Ausführungsrisiken./ag/mis

