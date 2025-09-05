Orsted Aktie
|27,51EUR
|0,40EUR
|1,48%
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
Orsted Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted mit einem Kursziel von 320 dänischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Analyst Alexander Wheeler sprach am Freitag nach der Prognosekürzung von einer schlechten Nachricht im Vorfeld der Kapitalerhöhung. Die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege nun am oberen Rand der neuen Zielspanne der Dänen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Orsted Sector Perform
|
Unternehmen:
Orsted
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
320,00 DKK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
26,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
199,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Orstedmehr Nachrichten
|
10:37
|Resolutions of the extraordinary general meeting of Ørsted A/S (EQS Group)
|
07:40
|Ørsted adjusts full-year EBITDA guidance for 2025 (EQS Group)
|
01.09.25
|Orsted-Aktie steigt: Orsted erhält Unterstützung von Equinor bei Kapitalerhöhung (dpa-AFX)
|
26.08.25
|Jefferies-Analyst bleibt vorsichtig: Orsted-Aktie als fair bewertet eingestuft - trotz geplanter Kapitalerhöhung (finanzen.at)
|
25.08.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Puma haussieren - Orsted brechen ein (Dow Jones)
|
25.08.25
|Baustopp in den USA: Schwache Orsted-Aktie zieht Windkraft-Aktien Nordex und Vestas mit runter (dpa-AFX)
|
25.08.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Orsted brechen ein (Dow Jones)
|
25.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Orsted sacken ab nach US-Projektstopp - Branche leidet mit (dpa-AFX)