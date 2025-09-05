Orsted Aktie

27,51EUR 0,40EUR 1,48%
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

05.09.2025 10:05:07

Orsted Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 dänischen Kronen belassen. Als leicht negativ wertet Analyst Ahmed Farman am Freitag das leicht gekappte operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2025. Es entspreche etwa einem Prozent der gegenwärtigen Marktkapitalisierung der Dänen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190,00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26,99 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
199,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

