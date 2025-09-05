Orsted Aktie
|27,51EUR
|0,40EUR
|1,48%
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
Orsted Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 dänischen Kronen belassen. Als leicht negativ wertet Analyst Ahmed Farman am Freitag das leicht gekappte operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2025. Es entspreche etwa einem Prozent der gegenwärtigen Marktkapitalisierung der Dänen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Orsted Hold
|
Unternehmen:
Orsted
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
190,00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
199,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
