Orsted Aktie

23,92EUR -4,56EUR -16,01%
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

25.08.2025 08:39:15

Orsted Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Der Stopp des Offshore-Projekts Revolution Wind von Orsted ist laut dem Analysehaus Jefferies ein weiterer schwerer Schlag für die US-Windkraftbranche. Den Dänen selbst drohten neue Abschreibungen und die Ausgangslage vor der anstehenden Kapitalerhöhung um 60 Milliarden Kronen sei schwierig, schrieb Ahmed Farman am Sonntag. Die Frage sei, ob wie beim Projekt Empire Wind, doch noch ein Deal mit der Regierung zum Weiterbau erzielt werden könne. Farman ließ die Einstufung für Orsted-Aktien zunächst mit seinem Kursziel von 190 dänischen Kronen auf "Hold"./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2025 / 12:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Orsted Hold
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190,00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24,22 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
214,10 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

