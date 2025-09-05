Orsted Aktie

27,51EUR 0,40EUR 1,48%
Orsted für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.09.2025 18:54:27

Orsted Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Orsted von 210 auf 208 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der gesenkten operativen Ergebnisprognose des Windparkbetreibers habe auch er seine entsprechenden Schätzungen nach unten revidiert, schrieb Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Markt dürfte die von Orsted als Grund genannte geringere Windenergieerzeugung im Geschäftsjahr 2025 aber als einmaligen Effekt betrachten und sich weiter auf die Bemühungen zur Entschuldung der Bilanz, die Umsetzung des verbleibenden Investitionsprogramms und weitere Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Offshore-Windmarkt konzentrieren./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 15:39 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Orsted Neutral
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
208,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
27,37 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
199,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Orstedmehr Nachrichten

Analysen zu Orstedmehr Analysen

18:54 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:05 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
10:05 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Orsted 27,51 1,48% Orsted

Aktuelle Aktienanalysen

18:55 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
18:55 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
18:54 Tesla Sell UBS AG
18:54 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
16:24 Airbus Outperform RBC Capital Markets
14:19 Broadcom Buy UBS AG
13:44 Novartis Neutral UBS AG
13:44 Novo Nordisk Neutral UBS AG
12:55 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:28 freenet Buy Warburg Research
10:23 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:23 Infineon Buy Deutsche Bank AG
10:22 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:22 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:19 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
10:05 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
09:47 Walmart Buy UBS AG
09:35 UBM Development buy Erste Group Bank
08:57 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
08:54 BAT Buy UBS AG
08:53 Hermès Neutral UBS AG
08:52 L'Oréal Neutral UBS AG
08:40 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:24 Sixt Buy UBS AG
07:45 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 Schaeffler Neutral UBS AG
07:25 ASML NV Buy UBS AG
06:22 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06:22 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
04.09.25 Sanofi Outperform Bernstein Research
04.09.25 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 RWE Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Allianz Underweight Barclays Capital
04.09.25 AXA Overweight Barclays Capital
04.09.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
04.09.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
04.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
04.09.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
04.09.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
04.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
04.09.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen