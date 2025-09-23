Orsted Aktie
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
Orsted Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 dänischen Kronen belassen. Das Urteil eines US-Gerichts, wonach der Windparkbetreiber die Arbeiten an seinem fast fertiggestellten Windpark vor der Küste Rhode Islands trotz eines Rechtsstreits mit der US-Regierung wieder aufnehmen darf, sei kurzfristig positiv, aber keine endgültige Lösung, schrieb Mark Freshney in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl/men
