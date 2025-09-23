Orsted Aktie

15,63EUR -0,38EUR -2,34%
Orsted für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

23.09.2025 19:36:40

Orsted Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 dänischen Kronen belassen. Das Urteil eines US-Gerichts, wonach der Windparkbetreiber die Arbeiten an seinem fast fertiggestellten Windpark vor der Küste Rhode Islands trotz eines Rechtsstreits mit der US-Regierung wieder aufnehmen darf, sei kurzfristig positiv, aber keine endgültige Lösung, schrieb Mark Freshney in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Orsted Buy
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
155,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
110,80 DKK 		Abst. Kursziel*:
39,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
110,80 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
39,89%
Analyst Name::
Mark Freshney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Orstedmehr Analysen

19:36 Orsted Buy UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
05.09.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Orsted 15,63 -2,34% Orsted

