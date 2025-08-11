Orsted Aktie

29,63EUR -10,27EUR -25,74%
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

11.08.2025 16:40:22

Orsted Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Orsted von 240 auf 190 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die vom Windkraftkonzern angekündigte Kapitalerhöhung reihe sich in eine lange Kette von Enttäuschungen ein, schrieb Werner Eisenmann am Montag. Der Vertrauensverlust lasse sich nur langsam wieder aufbauen. Zudem gebe es bessere und weniger volatile Alternativen im Sektor. Ein erhöhtes Risikoprofil (Fokus Offshore und USA, Zölle, Restrukturierung), ein großes Fragezeichen hinter dem mittelfristigen Gewinnwachstum sowie keine oder unterdurchschnittliche Ausschüttungen seien die wesentlichen Gründe dafür, dass er an der Seitenlinie bleibe. Eisenmann kündigte an, seine Schätzungen und den fairen Wert nach Bekanntgabe der Bedingungen für die Kapitalerhöhung zu überarbeiten./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Orsted Verkaufen
Unternehmen:
Orsted 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
29,43 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
308,60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

16:40 Orsted Verkaufen DZ BANK
20.05.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.25 Orsted Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.25 Orsted Buy UBS AG
21.01.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:06