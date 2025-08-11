Orsted Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Orsted von 240 auf 190 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die vom Windkraftkonzern angekündigte Kapitalerhöhung reihe sich in eine lange Kette von Enttäuschungen ein, schrieb Werner Eisenmann am Montag. Der Vertrauensverlust lasse sich nur langsam wieder aufbauen. Zudem gebe es bessere und weniger volatile Alternativen im Sektor. Ein erhöhtes Risikoprofil (Fokus Offshore und USA, Zölle, Restrukturierung), ein großes Fragezeichen hinter dem mittelfristigen Gewinnwachstum sowie keine oder unterdurchschnittliche Ausschüttungen seien die wesentlichen Gründe dafür, dass er an der Seitenlinie bleibe. Eisenmann kündigte an, seine Schätzungen und den fairen Wert nach Bekanntgabe der Bedingungen für die Kapitalerhöhung zu überarbeiten./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
