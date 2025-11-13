Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
13.11.2025 12:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank an - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,00 auf 38,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf ihrer Investorenveranstaltung am 17. November dürften sich die Frankfurter zur nächsten Wachstumsphase über das laufende Jahr hinaus äußern, schrieb Kian Abouhossein am Mittwochabend in seiner Vorschau. Nach der bemerkenswerten Trendwende unter der neuen Führung könnte die Aktie von einem glaubwürdigen Weg hin zu einer Eigenkapitalrendite (ROTE) von 12 Prozent bis 2028 profitieren. Deutsche-Bank-Aktien tragen aktuell den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonders hohen Optimismus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT
