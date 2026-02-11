Gerresheimer Aktie

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

11.02.2026 08:49:39

ANALYSE-FLASH/JPMorgan: Situation bei Gerresheimer wird 'noch schlimmer'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer trotz eines erneuten Rückschlags bei der Aufarbeitung eines Bilanzierungsproblems mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Weg des Spezialverpackungspartners der Pharmaindustrie führe von "schlecht über schlimmer zu noch schlimmer", schrieb David Adlington am Mittwoch anlässlich der Bilanzverschiebung. Er sieht nun enorme Unsicherheiten und avisierte zweistellige Kursverluste./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT

