Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
11.02.2026 08:49:39
ANALYSE-FLASH/JPMorgan: Situation bei Gerresheimer wird 'noch schlimmer'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer trotz eines erneuten Rückschlags bei der Aufarbeitung eines Bilanzierungsproblems mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Weg des Spezialverpackungspartners der Pharmaindustrie führe von "schlecht über schlimmer zu noch schlimmer", schrieb David Adlington am Mittwoch anlässlich der Bilanzverschiebung. Er sieht nun enorme Unsicherheiten und avisierte zweistellige Kursverluste./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gerresheimer AG
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|SDAX aktuell: SDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|XETRA-SCHLUSS/Payrolls geben DAX kaum Impuls - Gerresheimer schwach (Dow Jones)
|
11.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Gerresheimer-Aktie bricht nach Verschiebung von Konzernabschluss ein (Dow Jones)
|
11.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)