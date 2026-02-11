ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Die neuen Geschäftsziele für 2026 des Herstellers von Spezialverpackungen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Olivier Calvet in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) avisierten Zielspanne liege um mehr als 12 Prozent unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.