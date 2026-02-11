Gerresheimer Aktie

19,14EUR -8,08EUR -29,68%
Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 13:14:39

Gerresheimer Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Neutral" belassen. Die neuen Geschäftsziele für 2026 des Herstellers von Spezialverpackungen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Olivier Calvet in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) avisierten Zielspanne liege um mehr als 12 Prozent unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Neutral
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19,03 € 		Abst. Kursziel*:
52,39%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,52%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Gerresheimer AG

mehr Nachrichten