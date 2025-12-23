Gerresheimer Aktie
|27,50EUR
|-0,16EUR
|-0,58%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
23.12.2025 09:53:27
Gerresheimer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Buy
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,38 €
|
Abst. Kursziel*:
24,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,00%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
