Gerresheimer Aktie

27,50EUR -0,16EUR -0,58%
Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

23.12.2025 09:53:27

Gerresheimer Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach der vom Spezialverpackungshersteller angekündigten Korrektur der Bill-and-Hold-Praxis auf "Buy" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 34,10 Euro, wie Analyst James Vane-Tempest am Dienstag schrieb./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Buy
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,38 € 		Abst. Kursziel*:
24,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,00%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Gerresheimer AGmehr Nachrichten

Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen

22.12.25 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
16.12.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
10.12.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
09.12.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Gerresheimer AG 27,42 -0,87% Gerresheimer AG

