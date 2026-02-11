Gerresheimer Aktie
|18,81EUR
|-8,41EUR
|-30,90%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer von 23 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Neue Hiobsbotschaften hätten für einen nächsten heftigen Kurseinbruch gesorgt, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies auf "neue, aufgedeckte Bilanzierungsprobleme". Eine zweite Wirtschaftsprüfung sowie regulatorische Untersuchungen hätten Hinweise auf mögliche Rechnungslegungsverstöße einzelner Mitarbeiter ergeben, was das Vertrauen in die Bilanzqualität aufs Neue erheblich belaste. In der Folge seien die Zahlen für 2025 schwächer ausgefallen und es gebe deutliche Wertberichtigungen. Auch der Ausblick 2026 liege nochmals unter seinen ohnehin schon geringen Erwartungen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Verkaufen
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
18,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
18,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
