FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Spezialverpackungspartner der Pharmabranche habe für einen Schock gesorgt mit Gewinnwarnung für 2025, weiteren Bilanzierungsproblemen und Abschreibungen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwa 5 Prozent unter dem Konsens./ag/mis



