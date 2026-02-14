Gerresheimer Aktie
|19,95EUR
|0,71EUR
|3,69%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Spezialverpackungspartner der Pharmabranche habe für einen Schock gesorgt mit Gewinnwarnung für 2025, weiteren Bilanzierungsproblemen und Abschreibungen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das operative Ergebnisziel für 2026 liege etwa 5 Prozent unter dem Konsens./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,32 €
|
Abst. Kursziel*:
75,98%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,43%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Analysen zu Gerresheimer AG
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Gerresheimer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|19,95
|3,69%
