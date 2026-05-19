Gerresheimer Aktie

25,16EUR -0,16EUR -0,63%
Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

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19.05.2026 06:06:43

Gerresheimer Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
26,80 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
25,36 € 		Abst. Kursziel*:
5,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,52%
Analyst Name::
Christopher Richardson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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