Gerresheimer Aktie
|24,80EUR
|-0,52EUR
|-2,05%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 34,10 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Spezialverpackungshersteller zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Buy
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,00 €
|
Abst. Kursziel*:
36,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,50%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Analysen zu Gerresheimer AG
|08:59
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
