ANALYSE-FLASH: RBC belässt Puma SE auf 'Outperform' - Ziel 64 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für PUMA SE nach überraschend veröffentlichten Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der vom Unternehmen erwartete Wachstumsprognose im mittleren einstelligen Prozentbereich stehe eine Konsensschätzung von 8 Prozent Umsatzwachstum gegenüber, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Mittelwert der für das operative Ergebnis (Ebit) 2024 avisierten Zielspanne von 620 bis 700 Millionen Euro liege um 18 Prozent unter der gegenwärtigen Konsenserwartung./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 04:04 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 04:04 / EST

