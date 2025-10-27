EQS-News: PUMA reorganisiert Brand Marketing und ernennt Maria Valdes zur Chief Brand Officerin

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Herzogenaurach, 27. Oktober 2025 – Das Sportunternehmen PUMA wird sein Brand Marketing neu organisieren und eine Struktur schaffen, die Produktentwicklung, Innovation, Go-to-Market und Brand Marketing umfasst, um das Storytelling für seine Produkte zu verbessern und einheitlicher zu gestalten. Als Teil dieser Umstellung wird Maria Valdes (41), bisher Chief Product Officerin, Chief Brand Officerin, um diese neue Organisation auf Vorstandsebene zu leiten.

Mit der neuen Organisationsstruktur werden Produktentwicklung und Storytelling parallel erfolgen, mit dem Ziel, authentische und wirkungsvolle Geschichten zu erzählen, die Kunden und Konsument*innen inspirieren.

„Mit unserem fantastischen Archiv und unseren führenden Performance-Produkten, wie etwa unsere NITRO™-Technologie, haben wir die perfekte Gelegenheit, Geschichten zu erzählen, die begeistern. PUMAs bisheriger Storytelling-Ansatz war jedoch zu fragmentiert“, sagte Arthur Hoeld, CEO von PUMA. „Indem Storytelling und Produktentwicklung von nun ab parallel entstehen, werden wir unsere Produkt-Ikonen und Performance-Produkte stärken und die nötigen Strukturen schaffen, um PUMA gegenüber seinen Wettbewerbern in der Sport-Industrie besser zu positionieren.“

Maria Valdes, seit 2023 Mitglied des Vorstands von PUMA, wird nun für die Bereiche Brand Marketing, Produkt, Creative Direction, Innovation und Go-to-Market, verantwortlich sein. Brand Marketing berichtete bisher direkt an CEO Arthur Hoeld, während der Bereich Go-to-Market dem Chief Commercial Officer Matthias Bäumer unterstellt war. Das Sport Marketing wird vom Brand Marketing getrennt und direkt an CEO Arthur Hoeld berichten.

Die neue Struktur tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

