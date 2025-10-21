ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Jenoptik auf 21 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für JENOPTIK von 18,5 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet hob am Montagabend seine Volumenschätzungen im Lithografiebereich im Nachgang jüngster ASML-Ergebnisse an. Seine Gewinnschätzungen für Jenoptik steigen daraufhin bis 2028 im Schnitt um 20 Prozent aufgrund besserer Aussichten für das Halbleitergeschäft./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

