Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent fester bei 3 768,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 601,161 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,110 Prozent auf 3 760,17 Punkte an der Kurstafel, nach 3 756,03 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 753,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3 771,43 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 631,92 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 3 925,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 390,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 9,64 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 2,38 Prozent auf 20,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,04 Prozent auf 48,06 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,81 Prozent auf 84,50 EUR), Infineon (+ 1,76 Prozent auf 34,70 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,64 Prozent auf 13,35 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-2,18 Prozent auf 22,42 EUR), Nordex (-0,96 Prozent auf 22,80 EUR), PNE (-0,92 Prozent auf 10,78 EUR), Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 228,40 EUR) und IONOS (-0,88 Prozent auf 33,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 373 536 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 277,874 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,61 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

