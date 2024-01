ANALYSE-FLASH: UBS senkt United Internet auf 'Neutral' - Ziel 24,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat United Internet von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 23,50 auf 24,50 Euro angehoben. Nach einem Anstieg um 80 Prozent in den vergangenen sechs Monaten seien die Aktien des Telekom- und Internetkonzerns mittlerweile ihrem fairen Wert nahe, argumentierte Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie für die aufgegebene Kaufempfehlung. Allerdings sei es nicht ausgeschlossen, dass die Tochter 1&1 noch Chancen mit sich bringt./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 15:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 15:22 / GMT