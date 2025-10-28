1&1 Aktie

1&1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
TecDAX-Performance im Fokus 28.10.2025 17:59:30

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Handelsende nach

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Handelsende nach

Der TecDAX zeigte sich am Abend in Rot.

Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 3 719,98 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 600,346 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,303 Prozent leichter bei 3 718,81 Punkten, nach 3 730,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 716,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 744,72 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 3 589,64 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 3 840,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 420,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,25 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 22,90 Prozent auf 27,16 EUR), 1&1 (+ 4,69 Prozent auf 22,30 EUR), SMA Solar (+ 3,53 Prozent auf 27,00 EUR), United Internet (+ 1,58 Prozent auf 28,24 EUR) und Bechtle (+ 1,38 Prozent auf 36,72 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-27,39 Prozent auf 26,30 EUR), Kontron (-14,93 Prozent auf 21,20 EUR), Elmos Semiconductor (-3,44 Prozent auf 81,40 EUR), Siltronic (-3,40 Prozent auf 56,75 EUR) und AIXTRON SE (-3,26 Prozent auf 12,92 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 079 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 268,195 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten

Analysen zu 1&1 AGmehr Analysen

22.09.25 1&1 Halten DZ BANK
01.09.25 1&1 Buy UBS AG
15.08.25 1&1 Halten DZ BANK
08.08.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 21,70 0,00% 1&1 AG
AIXTRON SE 13,38 -0,04% AIXTRON SE
Bechtle AG 36,34 -0,49% Bechtle AG
Deutsche Telekom AG 27,45 -2,80% Deutsche Telekom AG
Elmos Semiconductor 82,80 -0,48% Elmos Semiconductor
freenet AG 26,94 -0,07% freenet AG
Kontron 22,66 -0,26% Kontron
Nordex AG 26,04 -0,31% Nordex AG
SAP SE 225,20 0,49% SAP SE
Siemens Healthineers AG 48,53 -1,28% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 56,05 -0,44% Siltronic AG
SMA Solar AG 26,64 0,08% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 27,72 0,07% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,35 -0,24% TeamViewer
United Internet AG 27,40 -0,29% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 650,45 -0,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen