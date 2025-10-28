Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Handelsende nach

Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 3 719,98 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 600,346 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,303 Prozent leichter bei 3 718,81 Punkten, nach 3 730,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 716,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 744,72 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 3 589,64 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, bei 3 840,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 420,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,25 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 22,90 Prozent auf 27,16 EUR), 1&1 (+ 4,69 Prozent auf 22,30 EUR), SMA Solar (+ 3,53 Prozent auf 27,00 EUR), United Internet (+ 1,58 Prozent auf 28,24 EUR) und Bechtle (+ 1,38 Prozent auf 36,72 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-27,39 Prozent auf 26,30 EUR), Kontron (-14,93 Prozent auf 21,20 EUR), Elmos Semiconductor (-3,44 Prozent auf 81,40 EUR), Siltronic (-3,40 Prozent auf 56,75 EUR) und AIXTRON SE (-3,26 Prozent auf 12,92 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6 079 328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 268,195 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at