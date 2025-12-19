Südzucker Aktie
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
|
19.12.2025 15:15:38
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Südzucker auf 8,80 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,60 auf 8,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 gesenkt, um damit weniger günstigen als gedachten Zuckerpreisen Rechnung zu tragen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negative Auswirkungen auf die Dividendenzahlungen seien wahrscheinlich./mf/mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)mehr Nachrichten
|
19.12.25
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Südzucker auf 8,80 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
17.12.25
|Schwacher Handel: SDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
17.12.25
|Südzucker-Aktie unter Druck: Südzucker erwartet weiter schwierigen Zuckermarkt (dpa-AFX)
|
17.12.25
|Börse Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Enttäuschende Ziele belasten Südzucker - Tief seit 2008 (dpa-AFX)
|
17.12.25
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
17.12.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Südzucker auf 'Hold' - Ziel 11 Euro (dpa-AFX)
|
17.12.25
|AKTIE IM FOKUS: Enttäuschender Ausblick bringt Südzucker erneutes Tief seit 2008 (dpa-AFX)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)mehr Analysen
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|18.04.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.24
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.24
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.23
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.25
|Südzucker Sell
|Warburg Research
|19.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|9,16
|1,05%