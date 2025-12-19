Südzucker Aktie

Südzucker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

19.12.2025 15:15:38

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Südzucker auf 8,80 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,60 auf 8,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 gesenkt, um damit weniger günstigen als gedachten Zuckerpreisen Rechnung zu tragen, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negative Auswirkungen auf die Dividendenzahlungen seien wahrscheinlich./mf/mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)mehr Nachrichten

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)mehr Analysen

19.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
16.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
10.10.25 Südzucker Verkaufen DZ BANK
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Südzucker AG (Suedzucker AG) 9,16 1,05% Südzucker AG (Suedzucker AG)

